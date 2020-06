Il blog conferma la candidatura della consigliera regionale

Napoli – Mentre la Regione prova definitivamente ad uscire dalla pandemia, si inizia ad entrare in clima di campagna elettorale, con il governatore De Luca, che già, settimana scorsa aveva raggruppato i suoi per organizzare il da farsi in vista del probabile election day del prossimo 20 settembre.

Sul fronte Movimento 5 Stelle, quest’oggi il blog di Rousseau a seguito delle votazioni interne, ha optato, come per i 2015, per la candidatura di Valeria Ciarambino a presidente della regione, allontanandosi dall’ipotesi di un accordo con il 5 stelle che già era stato proposto in altre competizioni elettorali regionali lo scorso anno, pur risultando un esperimento non proprio accattivante.

Continua, quindi, il distacco, almeno per la Campania, tra i due partiti di governo, con il Movimento 5 Stelle pronto a proporsi come alternativa valida al Governatore salernitano.