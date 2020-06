Nei prossimi giorni sarà reso disponibile un bonus economico di 1000 euro

Il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, al fianco del neocostituito comitato Dipendenti Noleggio Con Conducente Campania, ha rilasciato la seguente dichiarazione : «Dopo aver raccolto le istanze degli autisti dipendenti di aziende Ncc (Noleggio Con Conducente), ho personalmente seguito questa categoria dei lavoratori che erano stati esclusi dagli aiuti economici previsti nei provvedimenti governativi nazionali. Gli uffici regionali per questo motivo stanno mettendo a punto un avviso ad hoc e per i lavoratori dipendenti NCC sarà reso disponibile un bonus economico di 1000 euro.

Il settore infatti è tra i più colpiti dalla crisi economica determinata dal coronavirus. Il turismo ed il trasporto sono in ginocchio, per questo sto sostenendo i lavoratori che nei giorni scorsi hanno incontrato anche il Presidente della Commissione Trasporti, il collega Luca Cascone , che ringrazio per la fattiva collaborazione.

Auspico che il bando in via di definizione possa tutelare tutti i lavoratori colpiti dalla crisi: il bonus di 1000 euro è un primo intervento per fronteggiare la difficile situazione del comparto e sostenere i lavoratori dello stesso».

Il Comitato Dipendenti Noleggio Con Conducente Campania, guidato da Gennaro Salamone, ringrazia il consigliere regionale Alfonso Longobardi per il tempestivo intervento. Salamone dichiara: “Ringrazio il Consigliere Longobardi che è stato il primo ad ascoltarci ed a sostenerci così da far intervenire concretamente la Regione Campania a tutela del lavoro degli autisti dipendenti di aziende Ncc”.