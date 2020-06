Confcooperative Campania: “le cooperative in prima linea con la regione”

Avellino – La cooperativa Nocciole Irpine di Avellino, nella rete di Confcooperative FedagriPesca, è nell’attività della Regione Campania e del CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante di Portici per l’osservazione e il monitoraggio della cimice asiatica- halyomorpha halys, un insetto di origine giapponese, la cui presenza è stata già accertata in Campania.

“Presso le diverse aziende produttrici e socie della cooperativa Nocciole Irpine sono state installate delle trappole che attraggono e bloccano la cimice asiatica. L’insetto è molto dannoso e vorace, si nutre di foglie e frutti di oltre 300 specie di piante ospite, attacca le piante e gli alberi da frutto e sta mettendo in ginocchio i noccioleti di molte zone d’Italia, compromettendo la qualità delle nocciole, molto utilizzate nella produzione dolciaria e non solo. La concentrazione tra Avellino e l’hinterland delle aziende socie della cooperativa agricola Nocciole Irpine consentirà sul medio periodo un’osservazione capillare dei comportamenti dell’insetto. Ogni settimana l’agronomo di queste aziende comunicherà i dati relativi alla cattura dell’insetto al CNR. I dati alimentano un sistema informatico legato al sito della Regione Campania e ad una app sviluppata dalla Fondazione Mach e già utilizzata in Piemonte” spiega Antonio Capone, vice presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Avellino e sostenitore tecnico dell’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di poter essere coinvolti in questa azione che grazie alla determinazione e al radicamento sul territorio delle nostre imprese socie tutelerà il nostro prodotto e renderà anche un servizio alla collettività” commenta Carlo Mazza, presidente di Nocciole Irpine.