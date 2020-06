Gli auguri di Christian Cambareri

“Congratulazioni e migliori auguri di buon lavoro a Michele Florimo, che ha fatto ingresso da poche ore nel Comitato provinciale di Forza Italia. Un prestigioso ma anche impegnativo incarico, la cui scelta è stata dapprima condivisa personalmente con l’On. Fulvio Martusciello, condividendo e confermando con orgoglio, una nomina che premia le capacità politiche, organizzative e nel contempo umane dell’avv. Florimo.

Posso affermare che sarò al fianco dell’amico e collega Michele Florimo, per affrontare le sfide di oggi e di domani e – aggiunge Cambareri – per radicare ancor di più Forza Italia sui territori della Valle Caudina, dell’Irpinia e non solo. Il nostro Partito, infatti, fondato su serietà, competenza e attenzione ai cittadini, è l’unica risposta credibile alle esigenze degli italiani, dei cittadini caudini e irpini. E unico appiglio degno di fiducia dinanzi alla deriva politico-amministrativa, e di riflesso economico-sociale, che viviamo da troppi anni, e che pesa enormemente sulle spalle di tutti noi.

Speriamo che - conclude Cambareri - anche a seguito di questa scelta, si ricominci a lavorare tutti insieme per far tornare grande un partito che ha molto da dare all’Italia”.