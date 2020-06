Consiglio Federale: Via ai playoff in C, c’è anche l’Avellino

Per i dilettanti ok alle proposte di Sibilia

Roma – Si è riunito, quest’oggi, a partire dalle ore 12:00, in conference call, il consiglio federale della FIGC. Tra i punti all’ordine del giorno la, oramai imminente, ripresa del calcio professionistico, ed i provvedimenti definitivi per la chiusura dei campionati dilettantistici.

Questo venerdì, come già noto, ripartirà il calcio, con la Semifinale di Ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, che segnerà definitivamente un nuovo inizio per il calcio italiano. Le partite, ovviamente, saranno senza pubblico, e faranno da preambolo alla ripresa del campionato che ci sarà a far data dal 20 p.v. , con la ripresa della Serie A e subito a ruota della Serie B.

Per quanto riguarda, invece, la Lega Pro, si è optato per una soluzione differente, che prevede definizione della classifica cristallizzata al 10/3 scorso e conclusione della stagione, attraverso i Playoff e Playout per determinare le promozioni e le retrocessioni. Ovviamente i verdetti della post season andranno integrati a quelli già usciti dal consiglio odierno, che vedono la promozione in cadetteria di Monza, Vicenza e Reggina, rispettivamente prime dei gironi A,B e C, e la retrocessione di Gozzano, Rimini e Rieti che si trovavano all’ultimo posto nei suddetti gironi. L’ultima promossa in serie B e le ulteriori sei retrocesse nei dilettanti, saranno determinate dalla Post Season, alla quale parteciperà, anche l’Avellino Calcio, che a distanza di soli 2 anni dall’esclusione dell’estate 2018, potrebbe sognare un clamoroso ritorno in B, quasi impensabile fino a pochi mesi fa.

Per i dilettanti, il consiglio odierno ha avallato le proposte della Lnd, rappresentata dal Presidente Sibilia, che prevedono promozione in Serie C per le prime di ogni girone di D e retrocessione in Eccellenza per le ultime quattro di tutti i gironi, per quanto riguarda le attività regionali è stata invece delegata la scelta alla LND stessa. Attraverso un comunicato il Vicepresidente vicario della Federazione si è detto soddisfatto del risultato ottenuto nel consiglio odierno :“Nessuna sorpresa dalle decisioni del Consiglio Federale - è quanto dichiarato dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia.

“Ha prevalso la coerenza, la stessa che ha animato le scelte della LND sin dall’inizio dell’emergenza - ha aggiunto il numero uno della Lega Dilettanti - era importante dare prova di compattezza, gettando così le basi per una ripartenza sicura e decisa. Tutte le nostre proposte sono state accolte perché lineari e trasparenti. Ora ci aspetta un ultimo passaggio in Consiglio Direttivo per completare il quadro con le attività dei Comitati Regionali. Poi sarà tempo di pensare finalmente alla nuova stagione”.