Impossibile mantenere la distanza nella sala consiliare, al vaglio il Gesualdo e il Della Porta

Avellino- Il consiglio comunale è in cerca di una sede dove riunirsi. Potrà sembrare strano a leggersi, tuttavia la questione è di estrema attualità, in quanto la Sala consiliare di Piazza del Popolo risulta inadeguata rispetto alle prescrizioni riguardanti la prevenzione del contagio da Covid-19. Eccessivamente stretti gli spazi per garantire il distanziamento interpersonale in assemblea.

Da qui dunque la ricerca di una sede temporanea, da individuare, con tutta probabilità, tra il Centro Sociale Samantha Della Porta ed il teatro “Carlo Gesualdo”.

Frattanto restano significative le distanze tra maggioranza ed opposizioni, le quali ancora insistono per una seduta monotematica dedicata ai comportamenti tenuti dal Sindaco due settimane fa’.