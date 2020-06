Avellino, sventato tentativo di fuga dal carcere di Bellizzi

Due detenuti albanesi hanno cercato di creare una via di fuga attraverso una parete

Avellino- Questa notte, presso la struttura penitenziaria di Bellizzi, due detenuti albanesi hanno cercato la fuga. Il tentativo è stato bloccato dagli uomini della polizia penitenziaria, tempestivamente intervenuti. Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe, ha spiegato la dinamica dell’operazione: “Colti con le mani nell’acqua e farina: era intonaco fatto in modo artigianale. I due albanesi erano pronti a procurarsi la libertà, ma la polizia penitenziaria è arrivata in tempo, prima che iniziassero i veri e propri lavori di estrazione dei mattoni dal muro. I due detenuti – racconta Fattorello – dovevano espiare rispettivamente altri tre e dieci anni di reclusione. Volevano raggiungere la libertà ma i baschi azzurri di Avellino, guidati dal comandante di reparto e dal responsabile dell’unità operativa, hanno sventato quella che poteva rilevarsi con molta probabilità una vera e propria evasione. Da tempo si lavora in sotto organico nell’istituto di Avellino e nonostante ci sono state importanti scarcerazioni a causa del covid 19. La popolazione detenuta si è ridotta di quasi 70 unità, la polizia penitenziaria continua a svolgere il proprio lavoro con senso di abnegazione al servizio e al senso di appartenenza. Plauso ai colleghi intervenuti nell’operazione”.

Al di là del fatto di cronaca, e dopo le turbolente discussioni circa la politica del Ministero della Giustizia riguardo le scarcerazioni, pare sempre più urgente affrontare in maniera costruttiva il difficile argomento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.