Yuri Gioino: "La montagna diventa luogo della crescita"

L’ente Parco Monti Picentini e i Comuni di Lioni e Bagnoli Irpino hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per la promozione del patrimonio ambientale e storico-culturale dei loro territori, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione della sentieristica montana.

“La montagna da luogo della marginalità diventa luogo della crescita, questo è l’obiettivo che ci siamo dati – dichiara il sindaco di Lioni Yuri Gioino -. E ciò avviene dopo un processo di interventi e di iniziative che hanno messo al centro il patrimonio montano, scomparso purtroppo dall’agenda politica, come opportunità di crescita compatibile con i delicati equilibri dei territori protetti nel rispetto della pianificazione e delle normative vigenti”.

Il protocollo, infatti, si inserisce perfettamente nella strategia di rilancio dell’Ente Parco portata avanti in questi anni che contempla tra le altre cose, in collaborazione con il Club Alpino Italiano e la Regione Campania, la formazione e abilitazione di guide escursionistiche, il riordino e la riqualificazione della rete sentieristica principale, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie, e il recupero dei cammini storici da integrare con ciclovie, ippovie, itinerari tematici e rete di rifugi.

“Come ente Parco assieme ai Comuni abbiamo intrapreso una comune azione non solo di tutela, ma pure di valorizzazione e promozione delle bellezze naturali e paesaggistiche, partendo però da un metodo partecipato di ascolto e confronto su ciò che il patrimonio ambientale è e può rappresentare per il territorio, affinché il Parco non venga più visto come un vincolo, ma come reale opportunità di sviluppo per le aree interne. Questo diventa particolarmente opportuno in una fase storica di emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 che può rivelarsi una straordinaria occasione sul lungo periodo, quando parlare di luoghi interni e montani non avrà più la stessa attenzione”, spiega il presidente del Parco Monti Picentini Fabio Guerriero.

L’auspicio è che le azioni del protocollo possano essere estese anche ad altri Comuni. L’obiettivo è promuovere la fruizione escursionistica estiva e invernale, ecosostenibile e compatibile con la salvaguardia della fauna e della flora; censire e recuperare immobili idonei alla funzione di rifugi montani e mettere in rete le potenzialità delle singole realtà del comprensorio creando un sistema allargato di offerta turistica a livello regionale e nazionale.

“È giunto finalmente il momento di dare concretezza ai tanti proclami lanciati in questi anni per invocare da più parti una maggiore coesione e collaborazione tra Comuni – sottolinea il sindaco di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua -. Le nostre aree interne presentano tutte le condizioni per attirare turisti e amanti della montagna, alla scoperta delle nostre bellezze naturalistiche e paesaggistiche, per svolgere attività all’aria aperta ed escursioni lungo i nostri numerosi sentieri montani. L’emergenza sanitaria e sociale del Covid19 deve fungere da monito per il futuro”.