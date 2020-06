La riapertura della pista atletica del Campo Coni è posticipata a data da destinarsi

Avellino - Con un apposita nota, l’amministrazione comunale di Avellino ha comunicato la proroga della riapertura della pista atletica del Campo Coni di Avellino.

Con precedente comunicazione, l’Amministrazione aveva concesso agli sportivi, regolarmente iscritti presso un’associazione di atletica, di presentare una richiesta scritta per poter accedere alla pista in attesa dell’imminente ripresa ufficiale. Tuttavia, la struttura resterà, almeno per il momento, a disposizione solo ed esclusivamente per passeggiate all’esterno della pista data la presentazione di un considerevole numero di domande.

Più specificamente, tenuto conto delle numerose richieste pervenute anche da fuori Comune e Provincia, relativamente l’utilizzo della Pista di Atletica leggera del Campo CONI, si comunica che l’apertura della stessa è posticipata a data da destinarsi.

L’Ufficio stilerà un elenco di Atleti in possesso dei requisiti necessari comunicando i giorni e gli orari in cui saranno consentiti gli accessi.

