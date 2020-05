La Manifestazione si svolgerà a Mercogliano

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Giuseppe Saviano, Delegato Provinciale CONI ed organizzatore della Manifestazione “XIX SPORTDAYS 2020″:

“PER LE SOCIETA’ SPORTIVE ED ASSOCIAZIONI

Quest’anno, viste le disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria covid-19, realizzeremo una “versione rivisata” dell’evento che sarà, dunque, un’importante vetrina di sport, cultura, integrazione, solidarietà e promozione dei territori d’Irpinia.

L’inaugurazione, naturalmente, non potrà avere le caratteristiche degli anni decorsi con una numerosissima presenza di atleti. Vi pregherei, pertanto, di partecipare con UNA PICCOLA DELEGAZIONE E MUNITI DI MASCHERINA per rappresentare la volontà di superare questo difficile momento e trovare le soluzioni per ripartire in sicurezza e nel rispetto delle regole.

Cordiali saluti.

Prof. Giuseppe Saviano”