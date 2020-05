Saviano: Gli sport days un'occasione per il rilancio di Mercogliano

Questa mattina presso la Biblioteca “Campanello” di Mercogliano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei “nuovi” sport days. La storica manifestazione, giunta ormai alla sua diciannovesima edizione, quest’anno a causa dei ben noti eventi epidemiologici e della conseguente crisi sanitario-sociale che ha colpito il nostro paese, non potrà tenersi nelle consuete modalità; di qui dunque la necessità di spostare la sede dell’evento, che non sarà più, come da anni, il campo CONI di Avellino, bensì Proprio la Biblioteca “Campanello” di Mercogliano.

Direttore della manifestazione, come sempre, il professor Giuseppe Saviano, delegato provinciale del CONI che questa mattina ha dichiarato: “Questa sarà l’occasione anche per Mercogliano di tornare grande, visto che è un centro di grande interesse che dista solo 30 minuti dall’aeroporto. Per quanto riguarda la manifestazione ci adegueremo a quella che è la situazione. Credo che sarà un bel momento di riflessione e di contatto con altre realtà. Sport Days ha un filo di contatto che è quello dello sport con l’associazionismo e il volontariato. Noi cerchiamo di creare una sintesi di questi movimenti e offriremo anche momenti di riflessioni con incontri di filosofia. Ci saranno interventi della protezione civile, della misericordia e ospiteremo attività come la zeza di Mercogliano, la tarantella di Montemarano e il palio della botte. Cercheremo di creare un mix che abbia un filo logico. Speriamo che il covid abbia insegnato come vivere insieme in modo diverso. Alcune entità in questo periodo sono state un po’ trascurate e credo ci sia ora l’occasione di affrontare punti critici che a settembre lo saranno ancora di più, come le associazioni sportive che si appoggiano alle palestre. In questi casi, se non ci sarà una sanificazione quotidiana, i ragazzi saranno impossibilitati e ci ritroveremo soli, anche nello sport”.

A prendere la parola successivamente è il Presidente Regionale del CONI Sergio Roncelli, il quale ha rilanciato le ambizioni del CONI, con particolare attenzione nei confronti delle strutture che lo scorso anno sono state teatro di parte delle “Universiadi 2019″: “Questo è un buon momento per gli sport minori per farsi conoscere in modo da entrare nel ventaglio di attività che i genitori, in futuro, possano scegliere per i proprio figli. Durante le Universiadi, poi, siamo stati a stretto contatto con la Regione Campania e adesso abbiamo raggiunto un accordo di massima perché le strutture vengano date in gestione al Coni e, di conseguenza, alle rispettive federazioni. L’obiettivo è quello di preservare gli impianti e di renderli funzionali”.

Presente anche il Sindaco di Mercogliano D’Alessio, che ha parlato delle difficoltà di organizzazione dell’evento di fronte alle preoccupazioni relative alla pandemia: “Voglio specificare che non siamo dei folli ad organizzare un evento sportivo in queste condizioni. Abbiamo potuto farlo tenendo conto di tutte le normative del DPCM del 17 aprile, precisamente alla lettera I. In questo contesto il Coni, la Pro Loco e il Comune si sforzeranno di adattarsi a questa forma statica. Inoltre voglio rendervi partecipi di una notizia: noi siamo molto impegnati dal punto di vista dell’attività sportiva e finiremo lo stadio entro il 15 luglio. Spero di poter anche portare in ritiro l’Avellino se D’Agostino vorrà. Per quanto riguarda gli Sport Days, l’evento si terrà in un’area chiusa delimitata da una rete. Le attività saranno purtroppo chiuse al pubblico per evitare assembramenti”.

Chiude l’intervento Franco Iovino, presidente del Parco Partenio, il quale ha parlato dell’occasione di rilancio per il territorio che questi eventi rappresentano: “Siamo contenti che gli Sport Days si svolgano ai piedi del parco partenio. Abbiamo un territorio da valorizzare, dobbiamo solo prenderne coscienza. L’iniziativa sport-ambiente è vincente, starà a noi valorizzarla e potenziarla”.

Tutto pronto per il via alla manifestazione dunque, che si spera, possa effettivamente rappresentare, una possibilità nuova per Avellino e per i limitrofi comuni.