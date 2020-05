Così il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, a commento del flash mob organizzato per oggi dai legali italiani

“Oggi il grido di dolore della Avvocatura italiana si leverà alto davanti a tutti i tribunali. Alle 12 davanti ai palazzi di giustizia di tutta Italia, e a Roma in piazza Cavour, davanti alla Corte di Cassazione, gli avvocati riconsegneranno i codici, per dire che la giustizia è ancora sospesa e con essa i diritti dei cittadini “ . Così Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, a commento del flash mob organizzato per oggi dai legali italiani.

“Come Istituzione forense, abbiamo voluto sostenere le ragioni della protesta – prosegue Galletti - ed è per questo che invito tutti i colleghi a partecipare per far sentire la propria voce”. Nelle settimane scorse l’Ordine forense più grande d’Italia ha sostenuto la protesta delle Camere Penali nella riconsegna delle toghe e prima ancora, con un video diventato virale, ha denunciato la giungla di linee guida e provvedimenti organizzativi assunti nel solo circondario di Roma, ben 8 chili di carta.

“In questo momento di grande confusione, in cui il rumore di sottofondo riguarda i blocchi di potere in seno alla magistratura, è importante muoversi compatti per ricordare alla politica che la Giustizia serve a garantire i diritti dei cittadini e non solo le carriere dei pm”, conclude Galletti.