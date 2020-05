Interviene Antonio Marcegaglia

Mercato & Dintorni è il nuovo progetto di siderweb che, a cadenza mensile, si inserisce nella programmazione degli appuntamenti online, con l’obiettivo di analizzare gli ultimi sviluppi del comparto siderurgico italiano, attraverso testimonianze ed opinioni di analisti, operatori e protagonisti del mercato dell’acciaio. Macroeconomia, dinamiche dei prezzi, congiuntura e cambiamenti strategici legati a modifiche legislative o a nuovi assetti industriali saranno alcuni degli ingredienti che costituiranno l’offerta di siderweb, che punta a mettere sotto la lente d’ingrandimento i trend in maniera rapida ed esaustiva, per fornire agli operatori una chiave di lettura utile ad interpretare quanto sta accadendo nel mondo dell’acciaio.

Il primo appuntamento, in programma mercoledì 3 giugno dalle ore 11.00 sarà dedicato al bilancio del primo mese dal termine del lockdown. Il webinar sarà trasmesso in diretta streaming dell’evento sul canale YouTube di siderweb. PROGRAMMA: Prospettive macroeconomiche per la siderurgia, Stefano Ferrari, Ufficio Studi siderweb; L’andamento dei prezzi delle commodity e dei prodotti siderurgici, Achille Fornasini, Partner & Chief Analyst siderweb

Protagonista della seconda parte del webinar Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Marcegaglia, intervistato da Lucio Dall’Angelo, direttore generale siderweb. L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.