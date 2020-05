Denunciati due giovani

Paternopoli - Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati, oltre alla verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, alla prevenzione dei reati in genere ed anche alla sicurezza stradale.

Nell’ambito di tali servizi, a Paternopoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due giovani di possibile interesse nella lotta alla droga. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri rinvenivano, occultati all’interno di un marsupio riposto nel vano portaoggetti dell’auto, circa due grammi di eroina, una decida di grammi di marijuana e dei pezzetti di hashish.

Alla luce delle evidenze emerse, per i due giovani, entrambi di Gesualdo, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili di Detenzione illecita di stupefacenti. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro.