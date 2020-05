L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro

L’emergenza COVID 19 che si è verificata su scala mondiale ha visto una immediata mobilitazione dei Lions Club Italiani per offrire supporto e sostegno alle comunità di appartenenza ed in particolare alle strutture sanitarie del territorio. Il Club “Principato Ultra” di Avellino e il suo satellite “Irpinia” avevano già avviato da tempo un’iniziativa di supporto al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino “Moscati” ed avevano quindi a disposizione una certa somma raccolta nel corso del 2019 nell’ambito delle diverse attività sociali.

Tale somma era originariamente destinata all’acquisto di apparecchiature medicali di complemento ma, con l’inizio dell’emergenza COVID, i Lions hanno finalizzato la raccolta fondi per offrire agli operatori del “Moscati” forniture integrative dei materiali di difficile reperibilità nelle prime, concitate settimane della fase emergenziali: mascherine protettive e gel igienizzante.

Sono state inoltre effettuate ulteriori raccolte di fondi in sinergia con altre associazioni locali particolarmente attive e collaborative, nello specifico: la condotta Slow Food di Avellino e l’associazione “Fratres” di Pietradefusi. I Lions club hanno individuato alcuni fornitori affidabili tramite i quali è stato possibile consegnare ai reparti di Ginecologia e Medicina d’Urgenza – Rianimazione del “Moscati” duemila mascherine e una ingente fornitura di gel disinfettante ospedaliero nel corso del mese di aprile.

Visto il perdurare delle misure di allerta sanitaria ed in previsione delle necessità per tutti i cittadini nelle fasi di graduale ritorno alle normali attività, i Lions Club hanno fatto da ricettori dell’attività di un gruppo di acquisto solidale che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini aderenti all’iniziativa “1+1 = solidarietà” consistente nella donazione di una mascherina all’ospedale “Moscati” per ogni mascherina acquistata per uso personale.