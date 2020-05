L’Inps comunica la possibilità per colf e badanti di presentare domanda per bonus di 1000 euro

L’INPS, sul proprio sito istituzionale, comunica che è attivo il servizio per la presentazione delle domande per l’indennità COVID-19 destinata a lavoratori domestici.

La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Si tratta, più precisamente, di un bonus di 500 euro che verrà erogato per i mesi di aprile e maggio e che verrà riconosciuto come un’unica soluzione di 1000 euro. I beneficiari sono i lavoratori domestici, sostanzialmente, colf e badanti, non conviventi con il datore di lavoro e che abbiano, al 23 febbraio 2020, un contratto attivo e validato dall’INPS per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

Sono tassativamente esclusi i percettori di reddito o pensione di cittadinanza o altre indennità o prestazioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dopo aver effettuato l’autenticazione al portale dell’istituto di previdenza, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

Clicca qui per accedere al portale.