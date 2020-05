Così il segretario nazionale di Alleanza di Centro

“Il rilancio turistico in Campania non ci sarà perché la regione non è stata capace di mettere in campo alcuna strategia strutturale per consentire il rilancio delle imprese balneari. Il turismo in Campania è un settore strategico che potrebbe offrire nuovo slancio alla crescita e all’occupazione in questa fase recessione economica.

Siamo convinti che non è possibile uscire dalla crisi con le mancette distribuite da De Luca senza una visione di sviluppo e crescita del territorio”. Così il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati, intervenendo in diretta su Tg Club a ‘Speciale Coronavirus’.