Inps comunica che da oggi è possibile presentare le domande per il reddito di emergenza

È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta con l’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

La finalità della misura è quella di supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come specificato nel Decreto Rilancio, il reddito di emergenza è previsto, in via specifica e rispettando determinati requisiti, a sostegno dei nuclei familiari residenti in Italia, con Isee inferiore a 15.000 euro.

La misura non è compatibile con la presenza, nello stesso nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito altre indennità, compreso il reddito di cittadinanza. Sono, inoltre, esclusi i soggetti che si trovano in uno stato detentivo o ricoverati presso istituti a lunga degenza o altre strutture a carico dello Stato.

Il reddito di emergenza viene erogato per due mensilità a partire dal mese in cui viene presentata la domanda.

Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta da inoltrare entro giugno 2020.

