La dichiarazione del Consigliere regionale

“La notizia secondo la quale i comuni della Campania dichiarati zona rossa durante la fase più grave dell’emergenza sanitaria sarebbero stati esclusi dal fondo Covid voluto dal Governo nazionale è molto grave. La crisi pandemica è uguale al Sud come al Nord e non è pensabile di escludere la Campania dall’accesso al fondo.

Troppe vite umane sono state sacrificate in questa fase di emergenza e ora la crisi non è solo sanitaria ma anche economica: non possiamo permetterci una spaccatura tra nord e sud. Servono azioni eque , per tutti gli italiani, non accettiamo che vi siano Cittadini di serie A e cittadini di serie B.