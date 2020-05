L'esplosione pochi minuti prima della mezzanotte. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Avellino- Un forte boato ha squarciato il silenzio notturno pochi minuti prima della mezzanotte. Un ordigno, si pensa ad una bomba-carta, è esploso in prossimità del Centro per l’impiego di via Pescatori, causandone la rottura di parte della vetrata. L’evento fortunatamente non ha visto coinvolti passanti, dunque non si registrano feriti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i corpi di Carabinieri e Vigili del Fuoco, allertati dalle telefonate degli abitanti della zona.

Avvolti, per ora, dal mistero sia gli autori del fatto che i loro moventi. Le prime ipotesi portano a pensare ad un gesto di protesta visto il luogo simbolico scelto come bersaglio. L’area è tuttavia coperta da alcune telecamere di sicurezza e la speranza è dunque quella di poter far luce nei prossimi giorni circa gli artefici e le loro motivazioni.