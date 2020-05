Regione Campania: i locali della movida chiudono alle 23

Con nuova ordinanza, precisati gli orari per le aperture di domani e da venerdì via alle autoscuole e ai mercati non più solo per alimenti

Con nuova ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, disciplina più dettagliatamente gli orari delle aperture previste a partire da domani ed emana ulteriori disposizioni. Con l’Unità di Crisi è stata, infatti, decisa da domani la riapertura di ristoranti e pizzerie senza alcun limite di orario. Per gli stessi è previsto l’obbligo di servizio al tavolo al fine di assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio. Per quanto concerne, invece, i locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissata inderogabilmente la riapertura non oltre le ore 23. Lo stesso provvedimento prevede che, da venerdì 22 maggio, riapriranno le aree mercatali non più soltanto per i generi alimentari e, dunque, anche per le altre categorie merceologiche. Si dà mandato alle amministrazioni comunali di predisporre i previsti dispositivi di sicurezza nei mercati stessi.

Inoltre, sempre da venerdì, riprenderanno anche le attività delle autoscuole e scuole nautiche. Si precisa che gli orari fissati per i locali pubblici saranno soggetti a periodica valutazione con riferimento all’andamento della situazione epidemiologica. Si ricorda, infine, che sono categoricamente vietati eventi e party in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, che possono certamente costituire un serio e grave rischio di contagio. Alla stessa ordinanza, sono allegati due documenti, l’uno contenente linee guida rivolte ad autoscuole, centri di istruzione automobilistica e scuole nautiche e l’altro contenente linee guida da applicare nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, mercatini degli hobbisti). Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza. Clicca qui per il protocollo di sicurezza delle autoscuole. Clicca qui per il protocollo di sicurezza di mercati e fiere. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it