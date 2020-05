Alla vista della Gazzella il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, si allontanava frettolosamente. Insospettiti i Carabinieri decidevano di procedere al controllo.

Montoro – Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un trentenne del posto ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato una studentessa quale assuntrice.

I fatti si sono svolti in serata, in pieno centro di Montoro.

Sul posto gli operanti rinvenivano uno spinello parzialmente combusto.

All’esito della perquisizione domiciliare, nella camera da letto del predetto venivano rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana (per un peso complessivo di circa 20 grammi), un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi nonché appunti vari verosimilmente pertinenti all’illecita attività di spaccio.

Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino mentre per la ragazza la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.