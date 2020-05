Andiamo incontro ad un 'esigenza collettiva

“Arrivi un tanto atteso segnale di ripresa. Apriamo al pubblico la pista di atletica del Sandro Pertini. Come negli impegni assunti in questo frangente triste, ma intimamente caratterizzato da tanta voglia di farcela e riprenderci un pò della nostra socialità, noi contribuiremo attraverso concrete proposte a dare soluzioni ad attese della Comunità. Ci sarà il tempo per parlare dello stadio comunale, dei tempi lunghi dei filari di alberi recisi e della classica quanto discutibile perizia riguardante diverse cose.

Oggi si può aprire alla fruizione pubblica la pista di atletica dello stadio Sandro Pertini. Basta assicurare un minimo di vigilanza, garantire le misure di sicurezza, fissare gli orari e prescrivere l’uso di scarpette a tutela dell’esistente. Si può fare senza alcun pregiudizio per la struttura, per i possibili lavori a farsi e per la sicurezza degli sportivi. La richiesta è alta e quotidianamente viene posta dai cittadini amanti dell’atletica. Andiamo incontro ad un ‘esigenza collettiva. Diamo anche noi un segnale di ripresa. Fiduciosi nell’accoglimento della presente proposta, si saluta cordialmente”.