Il coordinatore provinciale della Lega Giovani Avellino: " Un doveroso e sentito grazie agli illustri ospiti per la collaborazione”

“Domani, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, si terrà un dibattito di grande interesse, circa due tematiche di precipua importanza, promosso dal Dipartimento Regionale “Cultura”. Ciò è stato fortemente voluto dal nostro Michele Zabatta, responsabile del suddetto dipartimento. Ad “aprire le danze”, sarà il discorso circa su un’eventuale convivenza con l’Islam nell’Occidente, cui si legherà poi, la fondamentale esigenza di ripartire anche – e soprattutto- dal nostro inestimabile patrimonio culturale.

A questa “tavola rotonda” (telematica) parteciperanno tutti i segretari giovanili delle province campane, con la presenza illustre dei senatori Grassi, Pepe e Barbaro, sino ad arrivare alla collaborazione esclusiva del Prof. Alfonso Piscitelli, noto giornalista de “La Verità”. Tutto ciò, sotto l’occhio attento del segretario regionale della Lega Giovani Campania, Nicholas Esposito.

Il coordinatore provinciale della Lega Giovani Avellino, Giuseppe D’Alessio afferma: “Da settimane volevamo organizzare un dibattito costruttivo e propositivo per il nostro territorio, abbinando armoniosamente varie problematiche. Abbiamo voluto fortemente valorizzare il dipartimento “Cultura”, guidato dal responsabile Michele Zabatta. Sarà un modo per riprendere l’attività partitica e rendere onore al nostro movimento giovanile, sempre più protagonista dello scenario politico. Un doveroso e sentito grazie agli illustri ospiti per la collaborazione”.