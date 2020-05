Riaperto il Santuario di Montevergine

Controllo degli ingressi e misurazione della temperatura per l'accesso all'abbazia

Da oggi è di nuovo accessibile il principale sito irpino per quanto riguarda il pellegrinaggio ed il turismo religioso: l’Abbazia di Montevergine.

Stamattina il sindaco di Mercogliano si è recato in cima alla montagna tramite la funicolare per una simbolica preghiera a Mamma Schiavona. “Un anno fa -dice D’Alessio- al seguito della mia elezione dissi che l’amministrazione doveva ripartire dal Santuaio Mariano e anche questa fase, post covid 19, riparte da Mamma Schiavona che ha dato una grandissima mano a tutti noi per poter uscire da questa grave pandemia. Per noi Montevergine è strategica, siamo la città di Mamma Schiavona. Mi complimento con tutta la comunità per i lavori effettuati e credo che sia uno dei primi Santuari a ripartire in piena efficienza e noi ripartiremo da qui per rilanciare il nostro territorio”.

Tempi precisissimi dunque per l’adeguamento alle misure di sicurezza, che prevedono controllo degli ingressi, misurazione della temperatura e obbligo di mascherine, come si evince dalle parole dell’Abate Guariglia: “I posti a sedere sono 180 per ogni celebrazione e ci auguriamo più avanti potremmo far entrare più persone. In 15 giorni siamo riusciti ad effettuare tutti lavori e mi preme ringraziare il prefetto di Avellino, ai Vigli del Fuoco per la sanificazione e il comune di Mercogliano con sindaco che mi ha organizzato tutta la fase di preparazione”.

Lo stesso abate ha infine lanciato un messaggio di solidarietà e speranza verso tutti i membri della comunità cristiana che durante il lungo periodo di lockdown hanno dovuto rinunciare alla celebrazione delle funzioni liturgiche: “Questa mattina abbiamo riaperto il Santuario per i nostri amati pellegrini che sicuramente verranno per ringraziare la Madonna per questo momento difficile che tutti abbiamo vissuto. Ovviamente ci saranno delle regole da rispettare ma ci auguriamo che questo periodo passi al più presto in modo da farci riabbracciare tutti”.