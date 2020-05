Sarà possibile effettuare prelievi presso il centro diagnostico di Via Greco previa prenotazione e prescrizione medica

Avellino- Il centro diagnostico di analisi Sa.Ta, sito ad Avellino in via P. Greco, avvisa la spettabile clientela che si potranno effettuare prelievi sierologici per Covid-19 IgG ABBOTT con metodo chemiluminescenza (CLia) previo appuntamento e previa prescrizione su ricetta bianca del Medico di famiglia al fine di individuare un’eventuale positività al virus.

Il test IgG Sars-CoV-2 di Abbott identifica l’anticorpo IgG, una proteina prodotta dall’organismo nelle fasi avanzate dell’infezione e che potrebbe persistere per mesi e forse anni dopo la guarigione.

Il test ha dimostrato una specificità e una sensibilità nel rilevare gli anticorpi IgG superiore al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi.

Per ulteriori informazioni contattare il Centro dalle ore 9.00 alle 12.30.

Tel. 0825792400