Aziende, professionisti e pubbliche amministrazioni irpine avranno gratuito accesso al corso formativo per la prevenzione del rischio COVID-19 realizzato dalla software-house irpina con il patrocinio di Confindustria Avellino

E’ stato presentato oggi in un incontro rigorosamente on line ‘ACCA software per l’Irpinia’, una iniziativa solidale di ACCA a sostegno delle aziende, dei professionisti e dei lavoratori irpini quale contributo per la ripartenza dopo questo lungo periodo di lockdown e le conseguenti difficoltà economiche. Il progetto della software-house di Bagnoli Irpino (‘ACCA software per l’Irpinia’) è stato illustrato dal Direttore Marketing Antonio Cianciulli, alla presenza del Presidente di Confindustria Avellino Giuseppe Bruno e del vicedirettore Crescenzo Ventre.

Presenti anche i Presidenti degli Ordini professionali: Carmine Del Sorbo (Presidente Consulenti del Lavoro), Alfonso Matarazzo (Presidente Periti Industriali e p.i. Laureati), Francesco Tedesco (Presidente Commercialisti ed Esperti Contabili), Vincenzo Zigarella (Presidente Ordine degli Ingegneri prov. Avellino), Antonio Santosuosso (Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati prov. Avellino), Rocco Moccia (Medico del Lavoro e Epidemiologo).

‘Core’ dell’iniziativa è un importante corso di formazione destinato a imprese e lavoratori in cui vengono presentati con la consueta semplicità e completezza, veri must dell’azienda irpina, norme, indicazioni e regole comportamentali da adottare per mitigare il rischio contagio COVID-19 ed affrontare in sicurezza la ripartenza delle attività. Con la riapertura delle azienda e dei cantieri ognuno è chiamato a porre in essere azioni e comportamenti responsabili, atti a mitigare il rischio contagio. La corretta informazione, l’adeguta formazione e l’addestramento hanno, in questo, un ruolo decisivo.

La formazione in particolare è la prima e più importante misura di prevenzione del rischio COVID-19 nei luoghi di lavoro e nei cantieri. I comportamenti delle direzioni aziendali, del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni dei protocolli anti-contagio adottati. Ciascuno deve partecipare alle azioni di contenimento utilizzando correttamente dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi di minimizzazione del contagio, rispettando le misure organizzative predisposte e adottando le regole di condotta a cui deve essere adeguatamente addestrato.

ACCA, da sempre impegnata nello sviluppo di software e soluzioni per la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, ha realizzato un corso online di informazione, formazione e addestramento per la mitigazione del rischio da contagio COVID-19 rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori di aziende e cantieri. Si tratta di un corso innovativo e completo, fruibile sulla piattaforma e-learning di ACCA, e corredato da indicazioni normative e procedurali, da video esplicativi e dalla possibilità di addestramento del personale con il supporto della realtà virtuale immersiva. In conclusione del corso è prevista una verifica con test a scelta multipla ed il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

Il progetto ’ACCA software per l’Irpinia’ segue le tante iniziative che nel tempo ACCA ha posto in essere a favore delle nostre comunità; un gesto di responsabilità sociale che l’azienda di Bagnoli Irpino ha sentito di voler mettere in campo in questo particolare momento, dando il proprio contributo e la propria competenza per la ripartenza del nostro territorio. Con questo fine ACCA ha deciso di offrire gratuitamente il corso a tutte le aziende, i professionisti e le PA irpine.

“In questi giorni in cui si parla sempre più della riapertura delle attività produttive diventano di estrema utilità quei progetti in grado di fornire linee guida e indicazioni precise su come gestire, in sicurezza, questa riapertura” ha esordito il Presidente Bruno. “Per questo abbiamo notevolmente apprezzato la solidale iniziativa che la nostra associata ACCA software ha inteso portare avanti, appoggiandola in pieno”.

“Questo corso è da oggi disponibile gratuitamente per tutte le aziende, i professionisti e le pubbliche amministrazioni dell’Irpinia” ha commentato Antonio Cianciulli, “Vogliamo in questo modo dare il nostro contributo alla ripresa economica del nostro territorio e ad una nuova rinascita delle nostre comunità.” Accedere al corso è semplice: basta collegarsi alla pagina dedicata del sito ACCA e richiedere il codice che dà l’accesso gratuito al corso sulla piattaforma e-learning di ACCA.