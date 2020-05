Lo annuncia l'assessore all'ambiente

Avellino – Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio p.v., sarà effettuata la disinfestazione nel Comune di Avellino, su incarico dell’Asl.

Come annunciato nella nota dell’assessore all’ambiente Giuseppe Negrone ” Si comunica che il giorno 19 maggio p.v. alle ore 3:30 l’associazione temporanea d’imprese incaricata dall’Asl di Avellino procederà alla disinfestazione di tutto il territorio comunale di Avellino”, che poi continua “Si invita la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse, a non lasciare panni stesi o alimenti all’esterno delle abitazioni ed a non sostare in prossimità dei mezzi di irrorazione”

