Parte oggi a Monteforte la distribuzione gratuita di mascherine messe a disposizione della Regione per i più piccoli

Monteforte Irpino - Parte oggi, a Monteforte Irpino (Avellino), la distribuzione delle mascherine destinate a bambini e adolescenti dai 4 ai 16 anni, messe a disposizione gratuitamente dalla Regione Campania.

Per quanto concerne le modalità di distribuzione, il Comune si occuperà della consegna tramite i volontari della Protezione Civile e altre associazioni di volontariato, individuando come punto di ritiro il parcheggio dell’Ospedale di Via Legniti.

Nello specifico, i destinatari sono i bambini dai 4 agli 8 anni (nati tra il 01/01/2012 e il 31/12/2016) e gli adolescenti dai 9 ai 16 anni (nati tra il 01/01/2004 e il 31/12/2011).

Il ritiro avverrà secondo le seguenti modalità: Mercoledì 13 Maggio potranno ritirare le mascherine gli aventi diritto con cognome dalla lettera A alla D; Giovedì 14 Maggio quelli con cognome dalla E alla M; Venerdì 15 quelli con cognome dalla N alla Z. L’orario di apertura del presidio, per tutti e tre i giorni, è 9-13 e 15-19. Tutti coloro che saranno impossibilitati a raggiungere il punto di ritiro nei giorni indicati, o che dovessero aver bisogno di ulteriori informazioni, possono rivolgersi allo 0825 753038.