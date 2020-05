La Provincia invia fiori agli infermieri irpini

In occasione della Giornata Internazionale dell'infermiere, Biancardi ringrazia gli infermieri irpini: "Siete il nostro orgoglio"

In occasione della giornata internazionale dell’nfermiere, il Presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, ha inviato un omaggio floreale a tutti gli infermieri degli ospedali irpini che, in questi mesi, hanno combattuto e continuano a combattere in prima linea contro l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Così Biancardi, in segno di ringraziamento, ha voluto omaggiare il personale infermieristico degli ospedali “Moscati”, “Frangipane”, “Landolfi” e “Criscuoli”, inviando loro anche una lettera di seguito riportata:

“Carissime/i, In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, ho sentito forte il dovere di rivolgere a Voi tutti, donne e uomini che combattete in prima linea, la profonda gratitudine personale, dell’Ente che mi onoro di rappresentare e dell’intera comunità irpina, per il superlativo lavoro che state portando avanti in questi mesi. Un periodo che ha devastato le nostre certezze, che ci ha imposto di rimanere in casa mentre Voi eravate impegnati nelle trincee dei reparti. Questa emergenza, che ognuno di noi spera finisca presto, ha irrobustito ancor di più la consapevolezza dell’importanza della Vostra opera quotidiana svolta con dedizione, passione, determinazione. Un lavoro di squadra insieme a medici e operatori sanitari a cui Vi chiedo di estendere i doverosi ringraziamenti. Ora iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Non bisogna abbassare la guardia. Proprio da Voi arriva il giusto appello a restare in allerta per scongiurare altri problemi. Siete il nostro orgoglio. Grazie”. “