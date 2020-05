Coronavirus: multe meno salate

Cala la multa massima da 3.000 a 1.000 euro per chi non rispetta le restrizioni

La Camera ha approvato all’unanimità – con 430 voti favorevoli – l’emendamento proposto da Simone Baldelli, di Fratelli d’Italia, finalizzato ad ottenere una riduzione dell’ammontare delle multe per chi non rispetta tutte le misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Passa, dunque, da 3 mila a mille euro la sanzione amministrativa massima per i violatori delle limitazioni sugli spostamenti e sulla libertà di circolazione messe in campo dal contro la diffusione del Coronavirus durante il lockdown. Il tetto minimo resta di 400 euro.

Baldelli ha definito quanto previsto dall’emendamento “una norma di buon senso”.