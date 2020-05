Il Sindaco: "Premiate le misure adottate"

Calabritto – Tutti negativi i tamponi effettuati a Calabritto dall’Istituto Zooprofilattico dell’Italia Meridionale. Ad annunciarlo è il sindaco Gelsomino Centanni. I tamponi erano stati fatti alle categorie più esposte al pubblico. Calabritto resta ufficialmente Covid free, poichè ha superato indenne, almeno fino a questo momento, l’emergenza coronavirus.

“Un altro importante risultato per il nostro comune – esulta il sindaco Centanni – grazie ad una serie di misure preventive adottate dall’amministrazione. Abbiamo fatto in modo di limitare al minimo i rischi di espansione del contagio anche nelle comunità di Calabritto e Quaglietta e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato affinchè si arrivasse a questo risultato”.