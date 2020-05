Il commento sull'accaduto dei proprietari apre spunti di riflessione

Avellino - Secondo le ricostruzioni, nella notte fra venerdì e sabato ci sarebbe stato un tentativo di furto presso il locale “De Caro Home street food”, polleria e hamburgeria sita in Piazza Kennedy ad Avellino. A quanto pare, il maldestro ladro non riuscendo nell’impresa, ed intercettato dalle telecamere di sorveglianza, avrebbe poi desistito.

A sorprendere sono state le parole dei proprietari dell’attività, che tramite Facebook hanno dichiarato: “Caro amico che stanotte hai tentato di scassinare la vetrina del nostro locale, ti è andata male non solo perché non ci sei riuscito, quanto perché una volta dentro non avresti trovato né soldi né cibo (la rimanenza viene data in beneficenza) per cui: Se hai fame, ti invitiamo a venire a trovarci in orario di apertura, saremo lieti di offrirti da mangiare. Saluti.”

Parole che, alla luce dei fatti fanno sorridere, ma soprattutto riflettere sul senso di comunità e solidarietà che a tutti dovrebbe appartenere in questo delicato momento. De Caro Home street food rientra infatti tra le attività che, di fronte alle difficoltà causate dall’avvento della pandemia, hanno deciso di dare in beneficenza il cibo invenduto.