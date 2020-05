Così il senatore della Lega

Napoli - “Lo avevamo segnalato da tempo, sui contagi e gli esami effettuati sulla popolazione di Ariano Irpino, qualcosa non torna. Improvvidi coloro che subito protestarono per il mio intervento sol perchè ben otto tamponi su otto erano risultati falsi positivi; come se fosse normale sbagliare ben otto tamponi. Il Moscati ha completato la riorganizzazione per fronteggiare il covid con grave ritardo e la riprova è data dall’ammissione che serve al Moscati una seconda piattaforma per l’esame dei tamponi.

Il diritto ad una corretta informazione sulle procedure ed i risultati dei tamponi è sacrosanto per una popolazione che soffre oltre modo e vive nei dubbi e nella paura. Nella gestione sanitaria in provincia di Avellino ci sono troppe zone d’ombra che il governatore tenta di coprire con battute fuori luogo e dirette social che francamente cominciano a stancare. Per un pugno di like non si possono alimentare in maniera così spregiudicata ulteriori incertezze. Da De Luca solo confusione. Ormai è in piena bulimia da social”.