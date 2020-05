Lo afferma il coordinatore regionale campano di Forza Italia

“Mi sorprende l’intempestività con cui alcuni hanno ritenuto di tirare in ballo il tema delle candidature per le prossime elezioni regionali. Credo che in questo momento tutti noi, come classe dirigente, dobbiamo essere concentrati unicamente sul proteggere i nostri cittadini dalla crisi sanitaria e da quella economica determinate dal coronavirus: è quello che come centrodestra campano abbiamo fatto e su questo un plauso va ai nostri consiglieri regionali che, guidati da Stefano Caldoro, già due mesi fa hanno presentato un pacchetto di proposte coraggiose e concrete e che quotidianamente hanno dato il proprio contributo costruttivo e puntuale”. Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia.

“ Avremmo avuto piacere - aggiunge – che a collaborare a questo enorme lavoro ci fossero stati tutti.Lo dico a chi non vive il nostro territorio: ai campani in questo momento sta a cuore sopravvivere all’emergenza Covid-19 e fronteggiare i ritardi di De Luca. Ciò premesso, ribadiamo che il centrodestra unito già diversi mesi fa stabilì che il candidato Presidente in Campania sarebbe spettato a Forza Italia e dunque non accettiamo invasioni di campo su questo tema”, sottolinea l’esponente di Forza Italia.

“Ribadito questo concetto, chiedo a tutti un atto di responsabilità: concentriamoci sulle esigenze dei campani che tra qualche mese ci troveremo ad amministrare allorché dovremo fronteggiare le macerie che ci lasciano i cinque anni di disastri di centrosinistra”, conclude De Siano.