Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia

“Non una risposta dalle istituzioni, neppure i 2000 euro di bonus: per il governo Conte e per la Regione Campania le agenzie di viaggio non esistono. Vergognoso” . Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.

“In Italia, lo dico allo smemorato di Palazzo Chigi, ci sono 8.200 agenzie di viaggi, circa un migliaio in Campania, comunque migliaia e migliaia di professionisti letteralmente abbandonati a se stessi, imprenditori ai quali non è stata neppure degnata una risposta alle numerose mail inviategli”, denuncia l’esponente di Forza Italia. “Per non parlare - aggiunge – dell’esclusione delle stesse dal novero delle imprese beneficiarie del bonus di una regione nella quale l’unica attività messa in campo per il turismo è un bando per una poltrona all’Agenzia del Turismo”. “Tutto questo – prosegue - alla vigilia di una stagione estiva che si preannuncia difficilissima, se non catastrofica, visto lo stop di aerei, navi e trasferimenti”. “Il governo intervenga subito e con estrema chiarezza: se tutto andrà bene questi professionisti cominceranno a lavorare col nuovo anno ed ogni giorno che passa cresce esponenzialmente il rischio di chiusura definitiva per centinaia di imprese e di povertà per migliaia di famiglie”,conclude Cesaro.