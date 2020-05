L'iniziativa del calitrano Roselli per produrre bellezza contro la negatività e le brutture del mondo

Calitri – L’arte al tempo del Covid 19 è online. Da qualche giorno è visionabile su Facebook la mostra virtuale ” Estetica ” con le opere di artisti contemporanei di varia formazione artistica e provenienza geografica che si sono cimentati con la paesaggistica, il ritratto o l’astrattismo, utilizzando varie tecniche grafiche e pittoriche. Una proposta valida e soddisfacente per continuare a promuovere l’arte del sud in attesa di una mostra dal vivo per la valorizzazione di nuovi linguaggi espressivi e creativi.

Hanno aderito Michela Strollo (Laviano- Sa), Giuseppe A. De Respinis (S.Angelo dei Lombardi – Av), Luisa Valenzano (Casamassima – Ba), Katia Mercurio (Mirabella Eclano – Av), Valentina Guerra (Napoli), Vincenzo Liguori (Mercato S.Severino – Sa), Serena D’Onofrio (Cervinara – Av), Pellegrino Capobianco (Avellino), Emanuela Calabrese (Muro Lucano – Pz), Davide Roselli (Calitri – Av), Antonella Lucatuorto (Savona), Generoso Vella (Avellino), Francesco Roselli (Calitri – Av), Valeria Finazzi (Carbonia – CI), Alba Cianci (Calitri – Av), Costantino Gatti (Lucera – Fg), Rita Fantini (Avellino), Gianluca Sfera (Avellino), Filippo Manno (Pietrabbondante – Is), Margherita Andreoli Fascione (Rocca d’Evandro -Ce).

Il titolo richiama la fortunata mostra biennale, nata nel 2002 con artisti locali e ampliata nel 2009 con il coinvolgimento di pittori da tutta la Campania , dalla Puglia e dalla Basilicata. Una vetrina per l’arte meridionale che vanta gia’ sette edizioni , ospitate nel suggestivo ”Borgo Castello” di Calitri , un quartiere di notevole interesse storico e antropologico recuperato per farne un polo museale che racconta la storia del paese.

Un evento ampliato nel 2009. Un’iniziativa per dire che l’arte e gli artisti non si fermano, ma producono bellezza contro la negatività e le brutture del mondo.

La mostra è sul profilo Facebook dell’organizzatore Francesco Roselli Cizzart.