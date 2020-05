A causa dell’attuale situazione di emergenza, il corso di quest’anno si svolgerà interamente online, utilizzando la piattaforma dell’Istituto “F. De Sanctis”

Sant’Angelo dei Lombardi – Promosso dal Centro di Ricerca “Guido Dorso”, in collaborazione con il Comune e l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi e d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, il corso offre ai migliori studenti irpini, nel momento in cui stanno per decidere del proprio futuro, l’opportunità di allargare i propri orizzonti e di compiere una scelta consapevole e motivata.

Inaugurata nel dicembre 2014 ad Avellino e nella primavera 2015 a Sant’Angelo, l’iniziativa è diventata nel corso degli anni un appuntamento sempre più partecipato e atteso. I risultati raggiunti dalle edizioni precedenti ne hanno confermato l’efficacia e la validità: i giovani studenti hanno seguito e appreso con molto interesse e attenzione.

L’edizione 2020 del corso di Sant’Angelo dei Lombardi (che si svolgerà nei giorni 11, 12 e 13 maggio) è diretta anche quest’anno ai migliori studenti del penultimo e dell’ultimo anno degli istituti superiori con l’obiettivo di informarli e orientarli nella scelta delle materie e delle professioni e mestieri.

Agli studenti parleranno studiosi ed esperti, che illustreranno le diverse discipline, non in termini generali, bensì parlando di uno specifico tema. Interverranno anche professionisti, impiegati, imprenditori, che condivideranno con gli studenti la propria esperienza professionale e la loro vita di persone impegnate nell’economia, nella sanità, nella scuola, ecc. Lo scopo ultimo è di mettere a contatto i giovani con maestri di vita o di studio, per aprire le loro conoscenze in modo non scolastico verso campi del sapere o dell’esperienza con i quali siano meno in contatto.