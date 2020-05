Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl, in merito all'esplosione avvenuta all'interno dello stabilimento Adler di Ottaviano

“In un momento già particolare della nostra vita, apprendere di incidenti sul lavoro fa rabbia oltre che dolore. Quanto accaduto ieri ad Ottaviano non deve solo indignarci e nemmeno fermarci alla mera riflessione sul diritto al lavoro ed il rispetto della vita e dell’ambiente. È giunto il momento di andare oltre partendo da una giusta prevenzione”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl, in merito all’esplosione avvenuta all’interno dello stabilimento Adler di Ottaviano. Il bilancio di questo terribile incidente è di un morto e di due feriti.

“Oltre ad esprimere vicinanza alla famiglia dell’operaio e dei due feriti ritorno sull’importanza dei controlli nelle aziende, sulla seria applicazione di ogni norma legata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sulla formazione continua e completa per gli stessi dipendenti. Non entro nel merito dell’incidente perché saranno le Autorità preposte a trovare le giuste risposte ma – conclude- confrontarci sull’importanza della prevenzione e della sicurezza è nostro dovere. Non resterò mai in silenzio di fronte a simili vicende. Non si può uscire di casa e non farvi più rientro. Il 55enne di Ottaviano, ieri come per vent’anni, ha risposto al suo lavoro divenendone poi la vittima. Oltre a celebrare le giornata della sicurezza sul lavoro o ricordare l’importanza del primo maggio, pensiamo al bene di ogni singolo lavoratore nella quotidianità”.