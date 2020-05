De Luca: "La Campania verso la normalità, non perdiamo un minuto di tempo"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha, in una diretta Facebook conclusasi poco fa, fatto il punto sulla situazione regionale alla luce della giornata di ieri, che prevedeva l’apertura della regione ai residenti rimasti bloccati altrove.

Nonostante la grande preoccupazione, in particolare per i viaggiatori rientranti dal Nord-Italia, non ci sono stati nuovi focolai. Degli oltre 2000 controlli effettuati su individui giunti da fuori regione con mezzi pubblici e privati, solo 19 sono risultati sospetti, e per essi ora si attende l’esito del tampone. Buona parte dei soggetti giunti sul territorio regionale sono già stati registrati presso le Asl competenti, e per essi è previsto l’obbligo di isolamento domiciliare per 14 giorni. Restano attivi i controlli presso le stazioni ferroviarie ed i caselli autostradali, mentre da lunedì prossimo saranno consentiti i rientri verso le isole.

Sono stati ulteriormente disposti i controlli sui lavoratori stagionali extracomunitari in arrivo, in vista della ripresa dell’attività lavorativa. “Non possiamo rilassarci, se facciamo questi controlli affronteremo questa fase con maggiore serenità”. Queste le parole del presidente, che ha infine precisato che sono in corso gli accrediti sui conti correnti dei bonus stanziati dalla regione per i liberi professionisti, e che dalla prossima settimana si terranno alcuni incontri tra la Regione Campania ed i rappresentanti di diverse categorie, tra cui commercianti, artigiani, estetisti e operatori del settore sportivo, per i quali ha però specificato che la competenza spetta al governo nazionale.