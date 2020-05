Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro

“Mentre il Paese è col fiato sospeso per vedere cosa succederà nelle prossime settimane, con il rischio concreto di un ritorno al lockdown, c’è chi ancora pensa di votare a luglio per le regionali, in costume da bagno e mascherina, o di varare leggi truffa per limitare il potere di scelta degli elettori e garantire i soliti noti”.

Lo dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati. “Siamo certi che Mattarella e Conte – conclude – sapranno impedire queste manovre immaginate da qualche governatore in difficoltà per squallidi interessi personali e sete di potere”.