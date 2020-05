Montoro Democratica: “Fase 2, rispettiamo le regole. Auspichiamo il ritorno delle commissioni”

Il recupero di attività produttive e funzioni sociali e personale deve avvenire rispettando in modo ancor più rigoroso le misure di tutela per noi e per gli altri

“Siamo all’avvio della cosiddetta fase due nella triste ed oppressiva stagione della pandemia. Abbiamo cercato di lanciare segnali e messaggi informativi e sempre improntati a rigore istituzionale. Abbiamo raggiunto buoni risultati con il nostro senso di responsabilità ed il rispetto collettivo delle regole. Bisogna continuare così. La pandemia è una bestia terribile. Il recupero di attività produttive e funzioni sociali e personale deve avvenire rispettando in modo ancor più rigoroso le misure di tutela per noi e per gli altri.

Noi, come gruppo consiliare, continueremo nella nostra azione politica responsabile e contributiva verso azioni utili e necessarie per la Comunità, anche attraverso le competenti commissioni consiliari che auspichiamo ritornino presto al giusto funzionamento. Forniremo proposte significative per favorire la ripresa produttiva ed aiutare i tanti operatori economici, commercianti ed artigiani che hanno subito gravi pregiudizi dalla chiusura forzata. Lo faremo nel nostro stile, con concretezza e senso di collaborazione sui problemi emergenti. NON ABBASSIAMO LA GUARDIA.

I giorni che abbiamo davanti saranno cruciali se i nostri comportamenti saranno responsabili e consapevoli delle difficoltà ulteriori che possono cadere su tutti.

La nostra parola d’ordine rimane RISPETTARE LE REGOLE PER IL BENE DI TUTTI”. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it