Un settore importante del volume riguarda le investigazioni difensive

Cresce l’attesa per il saggio “ Compendio pratico di tecniche investigative” del dottore Salvatore Pignataro presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza della Campania, componente del settore Scienze Investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi e componente della Società Italiana di Intelligence. Tra gli argomenti le indagini e la certezza delle prove, il ruolo della Polizia Giudiziaria, ma anche la stretta inviolabilità del rapporto tra l’attività di indagine della polizia giudiziaria e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone private della libertà personale durante la esecuzione della pena.

Nel volume anche le varie tipologie di investigazione, con una sezione sul cyber crime, sulla violenza di genere, ma anche sui fenomeni criminali in genere. Un settore importante del volume riguarda le investigazioni difensive, il Codice rosso ecc. La prefazione del volume è stata curata dal Senatore Giuseppe Esposito ( Già Vice Presidente del COPASIR – Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) La presentazione è stata redatta dal prof. Avv. Angelo Alessandro Sammarco – Docente Associato di Diritto e Procedura Penale Università degli Studi di Salerno. A seguire gli interventi nel volume a cura del Prof. Avv. Raffaele Tecce- Ricercatore di Diritto e Procedura Penale Università degli Studi Tor Vergata Roma dell’Avv. Giovanna Perna ( penalista) – Responsabile Regionale Osservatorio Carceri della Campania Dott. Egidio Milone – I° Dirigente della Polizia di Stato ( a.r.) . Un volume di stretta attualità che troverà spazio non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche tra gli studiosi e cittadini attenti alle scienze forensi.