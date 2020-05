Dal 4 maggio saranno rimodulate le fermate. Ecco le nuove regole per i viaggiatori

Avellino – Air Mobilità pronta per la fase 2. A partire da lunedì 4 maggio 2020, tenuto conto delle normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dal Governo e dalla Regione Campania in tema di trasporto pubblico, nonché delle linee guida della Regione Campania, l’Azienda di Trasporti Irpini ha rimodulato i servizi e definito le nuove regole per i viaggiatori.

CAPIENZA: Alla ripartenza, dal 4 maggio 2020, è previsto un numero massimo di persone a bordo nella misura massima del 50% della capienza consentita. Ogni autobus riporterà le indicazioni del numero di passeggeri che potranno salire a bordo. In caso di raggiungimento della nuova capienza massima per ciascuna tipologia di pullman, l’Azienda, ove non vi siano contrasti con le esigenze dei viaggiatori e come stabilito dalle linee guida delle misure di sicurezza precauzionali regionali per il trasporto pubblico locale, potrà intraprendere le opportune azioni per la risoluzione di eventuali criticità, come non effettuare fermate. Pertanto Air Mobilità invita gli utenti a salire a bordo degli autobus presso i vari capolinea.

FERMATE: Alla luce del nuovo dispositivo Air Mobilità ha previsto una rimodulazione delle fermate, al fine di monitorare i flussi di utenza e distribuendoli su un arco temporale più ampio, così da evitare i picchi di affluenza. Le nuove fermate saranno così disciplinate:

Servizi extraurbani

Capolinea Piazzale degli Irpini corse da/per Ovest: Piazzale degli Irpini, Piazza Cavour, Via Nazionale (Cappella Baratta), Via Nazionale Torrette (adiacente Carrefour).

Capolinea Piazzale degli Irpini corse da/per Est:Piazzale degli Irpini, Campetto Santa Rita, Via Francesco Tedesco (cimitero), Via Francesco Tedesco (Stazione FF.SS.).

Capolinea Via Fariello corse da/per Ovest:Via Fariello, Piazza Cavour, Via Nazionale (Cappella Baratta), Via Nazionale Torrette (adiacente Carrefour).

Capolinea Via Fariello corse da/per Est:Via Fariello, Città Ospedaliera, Via Francesco Tedesco (Stazione FF.SS.).

Area Urbana Città di Napoli

Corse da/per Napoli Metropark-Avellino/Grottaminarda/San Giorgio del Sannio (via Capodichino):Napoli Metropark, Piazza Carlo III, Capodichino.

Corse da/per Napoli Metropark-Avellino (via Centro Direzionale):Napoli Metropark, Via Taddeo da Sessa, Via Aulisio.

Corse da/per Napoli Centro Direzionale-Avellino:invariate.

Corse da/per Napoli Porta Nolana-Benevento/Sant’Agata de Goti:Porta Nolana, Piazza Carlo III, Capodichino.

Corse da/per Napoli Porta Nolana-Pietraroja:Porta Nolana, Piazza Garibaldi (adiacente Hotel Terminus).

REGOLE PER I VIAGGIATORI: Da lunedì 4 maggio, alla partenza della “fase 2”, gli utenti che avvertano sintomi da infezioni respiratorie, tosse o febbre non dovranno salire a bordo. Ai viaggiatori si ricorda che per poter accedere a bordo dei pullman di Air Mobilità è obbligatorio l’uso della mascherina o di una protezione di stoffa che copra bocca e naso. Sui servizi urbani va usata per la salita la porta anteriore (o quella centrale se autobus a tre porte) e per la discesa la porta posteriore. Per gli autobus a tre porte, quella anteriore è riservata esclusivamente al transito dei diversamente abili.

Resta sospesa la vendita dei biglietti a bordo, che devono essere acquistati presso le rivendite a terra; va mantenuta la distanza fisica tra le persone di almeno 1 metro alle fermate durante la salita e la discesa dai pullman; va mantenuta la distanza fisica anche a bordo, non occupando le sedute contrassegnate da divieto; è vietato avvicinarsi al conducente per chiedere informazioni.