La Camera di Commercio di Avellino lancia nuovo servizio online per la comunicazione con la Prefettura

Dal 4 maggio nuovo portale per le imprese

La Camera di Commercio di Avellino, anche durante l’emergenza sanitaria da Covid-19,resta punto di riferimento per le imprese, non solo sul territorio ma anche sul web. L’ente camerale irpino in accordo con la Prefettura di Avellino e con il supporto di Infocamere, lancia un nuovo Servizioonline.

Da lunedì 4 maggio sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Avellino, è possibile usufruire di unnuovo portale per consentire alle imprese le cui attività sono sospese, di inviare comunicazione alle Prefettura per l’accesso ai locali aziendali.

La novità prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede nello specifico, per le imprese con attività produttive sospese, la possibilità di accesso ai locali aziendali, di personale dipendente, o di terzi delegati, per svolgere attività di vigilanza, di conservazione e manutenzione, di gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, spedizioni verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per inviare le comunicazioni basta collegarsi al nuovo portale raggiungibile al seguente link https://servizionline.av.camcom.it/homepage/#/ed accedervi tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi o più semplicemente registrandosi. Il Modello 4da inviare alla Prefettura attraverso questo nuovo servizio online dovrà essere firmato digitalmenteoin alternativacon firma autografa, allegando però la copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante o del titolare.

Inoltre, questo portale permette alle imprese di gestire da un unico “cruscotto” le richieste presentate alla Prefettura, monitorando lo stato di avanzamento e conservando lo storico delle pratiche inviate.

Questo servizio online va a sostituire la precedente procedura di invio della comunicazione tramitepec alla Prefettura di Avellino, ma restano valide tutte le precedenti comunicazioni e non occorre re-inviarle con la nuova modalità, meno che non vi siano novità rispetto alle comunicazioni già presentate.

Per restare sempre aggiornati sulle attività e sui servizi offerti dalla CCIAA Avellino si consiglia di consultare il sito istituzionale e di seguire i social dell’ente camerale irpino: la pagina Facebooked il profilo Twitter.