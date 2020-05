Il tragico evento nella mattinata di ieri

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 11’20 di ieri 30 aprile, sono intervenuti ad Ariano Irpino, in contrada Torre Amando, per un soccorso ad un operaio in seguito ad un incidente sul lavoro. Purtroppo per l’uomo di 38 anni originario di Benevento, non vi è stato nulla da fare. Ad intervenire la squadra del locale distaccamento, insieme a quella del distaccamento di Grottaminarda.