Regione Campania: misure in tema di trasporto e uffici pubblici

Parziale riattivazione dei servizi di trasporto pubblico e limitazione della presenza del personale negli uffici pubblici

Con ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato specifiche disposizioni in tema di mobilità, trasporto pubblico e orari degli uffici. A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto.

Più specificatamente, per quanto concerne i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per quelli non di linea è disposta la riattivazione in misura di almeno il 60% dei servizi programmati in ordinario, privilegiando le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, è disposta la riattivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%.

Nello stesso provvedimento, specifiche disposizioni riguardano anche le Amministrazioni pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società e altri enti a controllo pubblico ubicati nel territorio regionale che sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di smart working, per limitare la presenza del personale e dell’utenza negli uffici, salvo che per i servizi strettamente necessari.

Per il personale necessariamente in presenza, si raccomanda comunque agli uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero per evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e affollamenti.

Infine, per evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza, si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza:

- personale con iniziale del cognome A-D: ore 7,30-8,30;

- personale con iniziale del cognome E-O: ore 8,30-9,30;

- personale con iniziale del cognome P-Z: ore 9,30-10,30.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.