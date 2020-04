Così la Presidente del Consiglio regionale

“Nessuna scelta che va contro la trasparenza. Semplicemente un problema tecnico. Stamattina, prima di iniziare la seduta del Consiglio, i Sistemi Informativi del Consiglio mi hanno comunicato che c’è un problema sul server utilizzato per la diretta streaming e che non era possibile, quindi, svolgere contemporaneamente la diretta e i collegamenti per la seduta di Consiglio.

A quel punto, proprio per garantire l’informazione ai cittadini e la trasparenza, ho dato disposizione di registrare la seduta e di pubblicarla integralmente sul sito e sul canale YouTube del Consiglio, alla conclusione dei lavori”. Così la Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio. “Infine – conclude D’Amelio- non è stata una riunione privata. I giornalisti che volevano seguire i lavori, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, potevano farlo, tant’è che un operatore ha chiesto di poter accedere al piano dell’Aula ed è venuto a fare le riprese”.