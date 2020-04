Ci dichiariamo,come sempre,disponibili ad opportuni incontri

Solofra – La Uilfpl ritiene che in questo particolare momento di emergenza del Coronavirus, non si debba abbassare la guardia per non vanificare gli sforzi fatti, dichiarano la Coordinatrice Provinciale dell’Area Medica dott.ssa Filomena Taddeo ed il Segretario Generale Gaetano Venezia.

Questa Organizzazione Sindacale si è battuta sin dall’inizio per mantenere il LANDOLFI di Solofra ospedale non Covid, bene ha fatto la Direzione Strategica del Moscati a diversificare i due plessi, garantendo in questo modo la sicurezza agli utenti che ricorrono alle prestazioni del Landolfi.

Bisogna assolutamente salvaguardare la funzionalità dei reparti già esistenti prima dell’emergenza e quelli che hanno spostato da c.da Amoretta di Avellino al presidio ospedaliero di Solofra,che al momento sono in funzione normalmente.

Richiamiamo tutti, in particolare chi ricopre cariche istituzionali anche di rappresentanza, a mantenere senso di responsabilità al fine di interrompere la catena del contagio del Coronavirus e non affrettarsi ad operazioni che potrebbero essere lesive del buon funzionamento dei plessi (in caso di infezioni da Covid, sanificazione,chiusure di reparti,interruzione delle prestazioni in essere, test,tamponi da dover effettuare su chi è venuto a contatto con un eventuale positivo, le eventuali quarantena e patologie di operatori sanitari,etc).

Ci dichiariamo,come sempre,disponibili ad opportuni incontri, previsti dal CCNL di riferimento, per la definizione organizzativa dei reparti del Landolfi.