Iniziativa estemporanea stamane

Nella giornata di oggi i colleghi dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei VVFF, della Polizia Locale hanno reso omaggio alla Polizia di Stato ricordando il sacrificio reso in servizio del collega Apicella deceduto a Napoli.

L’iniziativa non organizzata, bensì estemporanea è stata molto emozionante. Non vi è stato discorso, ma il Questore ha ringraziato i presenti per la sensibilità, i quali hanno salutato il collega scomparso Pasquale Apicella con i bitonali in funzione e lampeggiante. Le pattuglie erano posizionate di fronte alla Lapide dei Caduti.